Lazio, iniziate le visite mediche di Motta | FOTO e VIDEO
Dopo la partenza di Mandas, la Lazio si prepara ad accogliere Edoardo Motta come secondo portiere: le prime immagini
Edoardo Motta è arrivato a Villa Mafalda (Casa di Cura privata a Roma) per sostenere le visite mediche di rito prima di diventare un nuovo portiere della Lazio.
Il classe 2005, in arrivo a titolo definitivo dalla Reggiana per 1.2 milioni di euro, sarà il nuovo vice Provedel nella rosa di Maurizio Sarri.
Il suo il profilo scelto dalla società per sostituire Mandas, già partito destinazione Bournemouth dopo la gara pareggiata contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato.
Per il calciatore, come già anticipato nelle scorse ore, dopo le visite mediche è prevista la firma sul contratto e il conseguente annuncio ufficiale.