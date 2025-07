Perché Mosquera ha fatto canestro nel cuore di Arteta: chi è il nuovo difensore dell’Arsenal

Arrivato dal Valencia per circa 23 milioni di euro, il difensore U21 spagnolo con un passato da cestista va a completare il reparto arretrato dei Gunners.

Sono lontani i tempi in cui il Valencia lottava per i primi posti in Spagna e ben figurava anche in Europa. D’altronde per ogni stagione che passa sotto la proprietà di Peter Lim, i risultati sono sempre più insoddisfacenti e i Murcielagos spesso sono più vicini alla zona retrocessione che alle zone alte di classifica.

Ma se dalle parti del Mestalla c’è una cosa su cui si è sempre fatto affidamento anche nei momenti bui, questa è la Ciudad Deportiva di Paterna, sede dell’Academy. Da sempre una delle migliori in Europa. Da David Villa a Jordi Alba, da Carlos Soler a Ferran Torres fino a Javi Guerra e l’ultimo pilastro difensivo: Cristhian Andrey Mosquera.

Il centrale nato ad Alicante il 27 giugno 2004 – che in passato è stato cercato anche da club italiani – è appena approdato all’Emirates dopo una stagione che lo ha consacrato come uno dei giovani difensori più interessanti della Liga.

Medaglia d’oro a Parigi 2024 con la selezione olimpica spagnola ma di origine colombiana, ora è pronto a mostrare le sue qualità anche in Inghilterra.

Dal parquet all’erba

Il primo amore sportivo di Cristhian fu il basket, che pratica da bambino con buoni risultati grazie alla sua statura nettamente più imponente rispetto ai pari età. Da ragazzino però arriva una svolta inattesa: un suo zio lo chiama chiedendogli se volesse unirsi alla squadra del cugino, il San Blas Canavate Futsal, a corto di giocatori. Da lì passa rapidamente al calcio a 11, dove comincia a farsi valere addirittura come esterno offensivo. Nel 2016 viene notato dal Valencia, che lo inserisce nella propria cantera. Con il tempo, tra le varie Under, la sua posizione in campo arretra sempre di più, fino a quella di difensore centrale.

Il 16 gennaio 2022 arriva l’esordio con i grandi in Copa del Rey nella vittoria (0-1) contro l’Atletico Baleares, e a soli 17 anni, 6 mesi e 23 giorni diventa il più giovane difensore centrale della storia del Valencia a esordire tra i professionisti. Nei mesi successivi però il campo è quasi un miraggio, tant’è che viene spesso utilizzato dalla squadra B.

La sua occasione arriva grazie all’infortunio di Gabriel Paulista, costretto ai box a inizio stagione 2023-24. Proprio in quella stagione arriva il definitivo salto: 36 presenze in campionato e leadership difensiva che cresce di partita in partita. Crescita che conferma nella stagione da poco terminata con 37 gettoni e anche il primo gol segnato in carriera nella vittoria per 2-0 contro il Leganés.

Prepotenza fisica e tecnica per Arteta

191 centimetri, grandissima forza fisica, velocità, senso della posizione che lo rende impenetrabile nell’uno contro uno, abilità nella costruzione dal basso con entrambi i piedi (ma con il destro come piede naturale).

Davanti a sé avrà due “chiocce” di livello mondiale come Saliba e Gabriel (anche se all’occorrenza può giocare pure terzino destro) al quale sarà molto difficile sperare di togliere il posto. Ma la sua freschezza e duttilità saranno un ulteriore tassello di grande importanza per Arteta a caccia di quel sogno (o meglio, quell’obiettivo – che si chiama Premier League.

