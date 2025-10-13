Moscardelli torna in campo: giocherà in Kings League con i BigBro
Davide Moscardelli tornerà a giocare in Kings League, sarà compagno di squadra di Florenzi
A sorpresa, Davide Moscardelli giocherà in Kings League. L’attaccante torna così in campo a 45 anni, con l’ultima stagione da professionista che risale alla 2019/20, quando giocava in Serie B con la maglia del Pisa.
Giocherà in una delle due nuove squadre che prenderanno parte della Kings Cup italiana, i BigBro del presidente Moonryde, noto streamer e pro player.
Condividerà quindi il campo e lo spogliatoio con Alessandro Florenzi, che come lui sarà una delle tre wildcard della squadra.
L’annuncio è arrivato nel corso dell'”unboxing day” di Kings League, evento con cui sono state presentate le rose delle 12 squadre al via del torneo.