Morto in un incidente stradale il calciatore 16enne Eder Valencia

È morto in un incidente stradale la giovane promessa del calcio colombiano Eder Valencia. La tragedia è avvenuta la scorsa domenica a Guachene vicino a Calì.

Il classe 2009 è stato coinvolto in un incidente stradale. Un’autocisterna, infatti, si è scontrata con vari veicoli compreso quello di Valencia.

Il calciatore colombiano si trovava lì in vacanza e dopo pochi giorni, come riportato dai media locali, era pronto a firmare un contratto da professionista in MLS con i New York Red Bulls.

Tra i primi messaggi di cordoglio quello dell’AAFP (Academia Alemana Popayán) dove il giovane aveva cominciato a giocare a calcio: “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro giocatore Eder Smic Valencia Ambuila in un incidente stradale mentre era in vacanza a Guachené. Stiamo sostenendo la sua famiglia e onoreremo la sua memoria qui all’AAFP. Sarà per sempre nei nostri cuori“.

🕊️ Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones. pic.twitter.com/bb9yT2z0jJ — Academia Alemana Popayán – AAFP (@_AAFPopayan) September 7, 2025