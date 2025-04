Morte Papa Francesco: a rischio il derby di Coppa Italia, la situazione

Dopo il rinvio di tutte le competizioni nella giornata di oggi per la morte di Papa Francesco è a rischio anche il derby di Coppa Italia

La FIGC nella giornata di oggi, 21 aprile, ha sospeso tutte le competizioni per la morte di Papa Francesco: “La FIGC, d’intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti”.

Per quanto riguarda la Serie A sono 4 le gare che non si giocheranno: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus.

Naturalmente, sono rinviate anche tutte le gare di Serie B, C e D.

A rischio rinvio potrebbe essere anche il derby di Coppa Italia tra l’Inter e il Milan, in programma per mercoledì 23 aprile.

Inter-Milan a rischio rinvio

Si aspettano aggiornamenti per quanto riguarda la gara tra l’Inter e il Milan, valida come semifinale di ritorno di Coppa Italia. Bisognerà capire, infatti, quanti saranno i giorni di lutto comunicati dal CONI per la morte di Papa Francesco.

Resta, quindi, una situazione in divenire in attesa dei comunicati ufficiali