Morte Papa Francesco, la giornata LIVE

Il racconto della giornata in tempo reale all’indomani della morte di Papa Francesco

La morte di Papa Francesco ha fermato l’Italia e il mondo, compreso quello dello sport. In Serie A, tutte le quattro partite della giornata di Pasquetta sono state rinviate a mercoledì alle 18:30.

Rinviate anche le gare di Serie B e Serie C, mentre anche il weekend potrebbe essere soggetto a modifiche dovute alla celebrazione dei funerali.

Intanto, dal Vaticano arrivano aggiornamenti su data e orario dei funerali, mentre anche il mondo dello sport si unisce nel ricordo di Bergoglio.

Di seguito, tutte le news della giornata di oggi LIVE.

Il racconto della giornata LIVE

10:45 – Sempre la Santa Sede fa sapere che il corpo del Pontefice verrà portato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione

10:30 – Da capire se i funerali porteranno modifiche ai campionati di Serie A, B e C, con partite in programma proprio nella giornata di sabato. Rischio rinvio soprattutto per Lazio-Parma, in programma sabato sera all’Olimpico

10:15 – La Santa Sede ha comunicato data e orario dei funerali di Papa Francesco, che si terranno a San Pietro sabato mattina alle 10

9:00 – Il Vaticano ha diffuso le prime immagini della salma di Papa Francesco, che si trova ancora nella Cappella di Casa Santa Marta. Da domani sarà traslata a San Pietro, dove rimarrà esposta ai fedeli fino a venerdì sera

8:00 – Tra i tanti club che hanno mostrato affetto a Papa Francesco, ovviamente, anche il “suo” San Lorenzo, che potrebbe intitolargli lo stadio