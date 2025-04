Le news di oggi, mercoledì 23 aprile 2025, live dal Vaticano: funerali, camera ardente e conclave.

11.06 – E’ stato concesso il via libera ai fedeli in basilica per salutare per l’ultima volta Papa Francesco.

11.05 – Per i funerali di Papa Francesco “sarà in campo un dispositivo simile a quello per le partite di calcio, con controlli nelle zone punto di raccolta per i pullman, nelle stazioni dove ci saranno particolari servizi e dove sarà molto importante fornire un’informazione corretta”; lo ha riferito il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in un’intervista a Repubblica. Uno dei nodi più delicati è la gestione del corteo che porterà il feretro del Papa da San Pietro a Santa Maria Maggiore per la sepoltura: “E’ un evento che ha precedenti solo molto antichi. Vista la grande partecipazione che ci aspettiamo, abbiamo deciso di rendere pubblico il percorso. Non abbiamo ancora stabilito quale sarà, ma lo comunicheremo in modo che i cittadini possano salutarlo anche in questo ultimo viaggio”.

10.29 – E’ terminato il rito della traslazione della salma. A seguire si sta anche concludendo l’omaggio di cardinali e vescovi. Dalle 11 l’ultimo saluto dei fedeli a Papa Francesco.

8.39 – Sono arrivati i fedeli a San Pietro per assistere alla traslazione della salma

La morte di Papa Francesco ha fermato l’Italia e il mondo, compreso quello dello sport. In Serie A, tutte le quattro partite della giornata di Pasquetta sono state rinviate a mercoledì alle 18:30. Rinviate anche le gare di Serie B e Serie C, mentre anche nel weekend tre partite di Serie A (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA), tra cui Inter-Roma, e due di Serie B (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA) sono state spostate a domenica.

