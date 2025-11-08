Addio a Peppe Vessicchio: lo storico direttore d’orchestra aveva 69 anni

Addio a Peppe Vessicchio. Lo storico direttore d’orchestra e tifoso del Napoli è morto all’età di 69 anni

All’età di 69 anni è morto Giuseppe Vessicchio. Lo storico direttore d’orchestra è deceduto nella giornata di oggi, 8 novembre. Secondo quanto appreso dal lancio dell’ANSA, Vessicchio era ricoverato all’ospedale romano San Camillo Forlanini per una polmonite interstiziale. Le condizioni del musicista sono precipitate rapidamente.

Il direttore d’orchestra e volto simbolo del Festival di Sanremo era grande tifoso del Napoli. In un’intervista a Il Corriere della Sera Vessicchio dichiarava: “Tifare Napoli significa avere un patrimonio genetico ricco. Vivevo vicino allo stadio, lo scudetto di Maradona fu speciale perché eravamo abituati all’idea di non vincerlo“. Peppe Vessicchio suonò per il primo storico scudetto azzurro.