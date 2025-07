Morte Diogo Jota: il cordoglio del Liverpool

Il messaggio di cordoglio del Liverpool a seguito della scomparsa di Diogo Jota in un tragico incidente stradale

È tragicamente scomparso all’età di 28 anni in un incidente stradale Diogo Jota.

Con lui è morto anche il fratello Andrè, calciatore professionista del Penafiel.

La Polizia spagnola di di Zamora a SkySports ha spiegato quanto successo: “Un incidente stradale si è verificato questa mattina alle 00:30 al chilometro 65 dell’autostrada A-52, nel comune di Cernadilla, Zamora. Un veicolo è uscito di strada e tutto fa pensare a uno scoppio di pneumatico in fase di sorpasso. A seguito dell’incidente, l’auto ha preso fuoco ed entrambe le persone sono morte. In attesa del completamento degli accertamenti forensi, uno dei deceduti è stato identificato come Diogo Jota, giocatore del Liverpool FC, e suo fratello, André Felipe“.

È arrivato, poi, anche il comunicato di cordoglio del Liverpool: “Il Liverpool Football Club è devastato dalla tragica scomparsa di Diogo Jota. Il club è stato informato che il 28enne è morto a seguito di un incidente stradale in Spagna insieme a suo fratello, Andre. Il Liverpool FC non farà ulteriori commenti in questo momento e richiederà la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e del club di Diogo e di Andre. Continueremo a fornire loro il nostro pieno sostegno“.