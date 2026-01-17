Morte Commisso, la FIGC dispone un minuto di silenzio

“Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa”: le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina

In memoria del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana (inclusi posticipi).

Lo ha deciso la Federcalcio. “Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa – aggiunge il presidente della Figc Gabriele Gravina – Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione”.

“Un leader appassionato”: il mondo del calcio ricorda Rocco Commisso

Fiorentina, è morto il presidente Commisso: aveva 76 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Rocco Commisso. Il proprietario della Fiorentina è morto nella notte italiana: aveva 76 anni. A darne l’annuncio è stato il club viola con un comunicato. “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa” è il comunicato della Fiorentina. “Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso”.

Presidente dei New York Cosmos dal 2017, il 6 giugno 2019 aveva acquistato la Fiorentina.