Da Lewa al gol contro il Pisa: Moro lancia il Sassuolo

Ne aveva vinto due anno fa con il Frosinone, ora Luca Moro ha messo l’ipoteca sulla vittoria di un altro campionato.

Dopo aver brillato e aver entusiasmato in Lega Pro nei mesi al Catania e essersi affermato in Serie B, il classe ‘01 ha messo una firma per un futuro in A.

Al Mapei Stadium lo scontro al vertice tra Sassuolo e Pisa lo vincono i neroverdi grazie al gol del numero 24. “Esultanza? Ci penso il giorno stesso. Di solito prendo spunto dai video che guardo per caricarmi prima della partita”, raccontava Moro quando vestiva la maglia dei siciliani.

Questa volta, però, il tempo per pensarne una non l’ha neanche avuto. Sono arrivati prima i compagni per sommergerlo in un abbraccio di gruppo.

Ha segnato nella partita più importante, nella partita dell’anno. Il Sassuolo di Grosso non si ferma. Riscatta la sconfitta dell’andata, sale a +8 sui nerazzurri e lancia un segnale chiaro, forse definitivo al campionato: davanti a loro non vogliono nessuno, solo un cartello: Serie A.

La bici, Ronaldo e Lewandowski

Da piccolo Luca Moro amava due cose: le due ruote e il pallone. A Padova era facile vederlo girare in bici intorno al suo palazzo. In bici e con un pallone tra i piedi. La passione per il calcio nasce anche grazie ai video di un brasiliano. Chi? Sì, lui: Ronaldo il Fenomeno. “Da piccolo ho sempre tifato l’Inter”, raccontò in una diretta con Gianluca Di Marzio.

I primi anni della sua carriera sono con la maglia dei veneti, poi iniziano i prestiti. Genoa, SPAL e, soprattutto, Catania. Nella stagione 2021/22 l’Italia si accorge di Luca Moro. Viso giovane, entusiasmo sfacciato e fame di gol. In un certo momento dell’anno la media è incredibile: una rete ogni 63 minuti. Meglio anche del suo idolo Lewandowski. E proprio l’attaccante polacco gli dedicò un video: “Continua a fare del tuo meglio”. In totale saranno 21 in 28 partite, prima dell’esclusione dei siciliani dal campionato.

Al centro del mercato

E pensare che Moro in Sicilia era arrivato quasi per caso. Il Catania voleva Paponi, il Padova da la sua controproposta: “Prendete questo ragazzo, ha bisogno di giocare, non vi deluderà”. Il giorno successivo, l’ultimo di calciomercato, l’affare si chiude. 21 gol in 28 presenze e Luca Moro torna ancora protagonista di nuove trattative.

Juventus, Monza e Sassuolo sono le squadre più interessate all’attaccante. A spuntarla saranno poi i neroverdi. L’anno successivo Moro viene mandato in prestito al Frosinone. L’allenatore? Fabio Grosso. Risultato? Primo posto e vittoria del campionato. Quest’anno vogliono riprovarci. E chissà che non possa essere la volta buona per un nuovo palcoscenico: la Serie A.