Torino, Moretti: “Il bene del club dev’essere il nostro unico obiettivo”

Torino, le parole di Emiliano Moretti prima della partita contro la Cremonese.

Il Torino ospita la Cremonese per l’anticipo del sabato della 15ª giornata di Serie A. Una partita importante per i granata, che cercano riscatto in una stagione difficile fino a questo momento.

Nella settimana appena trascorsa l’ormai ex DS Davide Vagnati ha salutato, lasciando spazio al ritorno di Gianluca Petrachi: l’obiettivo è ridare nuovamente una scossa alla squadra.

Nel prepartita, Emiliano Moretti, collaboratore dell’area tecnica del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue parole.

Torino, le parole di Moretti

Moretti ha cominciato dicendo: “Io credo che al di là dell’aspetto che riguarda me, sono convinto che tutte le persone che hanno la fortuna e l’onore di rappresentare questa società siano assolutamente centrali all’interno di un lavoro di gruppo, collettivo, che come unico obiettivo deve avere il bene del Toro”.

Sull’arrivo di Petrachi ha poi ammesso: “Io sono sempre stato abituato a lavorare in maniera concreta. Il focus è sulla partita di oggi, sulla Cremonese. Io non parlerei di paura, ma di consapevolezza. Nei momenti meno positivi è quando deve venir fuori in maniera più forte la forza del gruppo”.