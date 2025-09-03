Condizioni in miglioramento per Moratti: ha lasciato il reparto di terapia intensiva
Massimo Moratti ha lasciato la terapia intensiva dopo circa una settimana: migliorano le condizioni dell’ex presidente dell’Inter
Condizioni in miglioramento per Massimo Moratti, che ha lasciato il reparto di terapia intensiva dopo più di una settimana.
L’ex presidente dell’Inter era stato ricoverato il 27 agosto scorso a causa di una polmonite, destando subito preoccupazione in tutti gli appassionati di calcio.
Adesso, come detto, l’ottantenne ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano, rimanendo sotto stretta osservazione.
Ci sarà ancora da attendere prima di un recupero totale, ma intanto c’è ottimismo attorno all’ex patron nerazzurro.