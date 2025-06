Como-Morata: in fase di risoluzione la fine del prestito tra Milan e Galatasaray

Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Morata-Como: in fase di risoluzione la fine del prestito anticipato tra Milan e Galatasaray

Passi avanti e nuovi aggiornamenti nella trattativa tra il Como e Alvaro Morata.

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, lo spagnolo è sempre più proiettato verso il club biancoblù. Da sistemare però c’è ancora la situazione legata al prestito tra Milan e Galatasaray.

L’attaccante sta infatti risolvendo la situazione del fine prestito anticipato con il club turco, in modo tale da poi completare il passaggio al Como.

Como, non solo Morata: si attende una risposta anche da Thiaw

Il Como continua a guardare in casa Milan per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Nella lista del club biancoblù è infatti finito anche Malick Thiaw, difensore rossonero classe 2001.

Il Como aspettando una risposta dal giocatore tedesco, per capire se vorrà accettare o meno il suo trasferimento nel club lariano.