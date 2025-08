Morata-Como, giornata decisiva: le parti si sono date una scadenza

Giornata decisiva nella trattativa tra Morata e il Como: le ultime

Oggi, mercoledì 6 agosto, è giornata decisiva nella trattativa che vedrebbe Alvaro Morata indossare la maglia del Como.

Come ampiamente raccontato nelle ultime settimane, l’attaccante spagnolo ha da tempo l’accordo con il club. Allo stesso modo, anche Milan e Como hanno l’accordo per un trasferimento a titolo definitivo.

L’ex Juve, Chelsea e Atletico Madrid, infatti, è in prestito oneroso al Galatasaray fino al gennaio 2026. E proprio il club turco chiede un indennizzo piuttosto alto per interrompere il prestito prima del previsto.

Giornata decisiva, dunque, sia in positivo che in negativo. Tutte le parti in causa si sono date la giornata di oggi come scadenza per trovare una soluzione. Se così non dovesse essere, l’operazione rischia davvero di saltare.