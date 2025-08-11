Milan, risolto il contratto di Álvaro Morata col Galatasaray: lo attende il Como
Le novità su Álvaro Morata
Per vedere Morata al Como mancava solamente il via libera definitivo del Galatasaray per la chiusura del prestito dal Milan. Adesso lo spagnolo è sempre più vicino al suo ritorno in Serie A.
Nella notte tra il 10 e l’11 agosto, il club turco ha pubblicato un comunicato ufficiale proprio sulla risoluzione consensuale del contratto di Morata che lo legava con i Campioni di Turchia dal Milan. Adesso lo attende solamente il Como.
Di seguito, la nota della squadra.
Morata risolve il contratto col Galatasaray: il comunicato
“Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. Nell’ambito dell’accordo, AC Milan SpA verserà alla nostra società un corrispettivo di risoluzione del contratto pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai suoi crediti pari a 651.562 euro”.
Lo spagnolo, adesso, può tornare in Serie A.