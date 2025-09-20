Morata: “Nico Paz? Porta il Como in Europa e poi va’ dove ti porta il cuore”

Le parole di Alvaro Morata a Sky Sport

Un campione d’Europa per guidare i sogni del Como. Alvaro Morata è stato tra i grandi acquisti della squadra di Fabregas, arrivato dal Milan dopo l’esperienza in prestito al Galatasaray.

L’attaccante spagnolo ha parlato a Sky Sport del suo approccio con la maglia biancoblù: “Primo mese bellissimo, aspettative molto alte che si sono superate anche tanto. Qui è veramente top, sono in una squadra con tanto talento”.

Morata è tornato proprio sul suo trasferimento, a pochi giorni dall’inizio del campionato: “Non è stato facile. Nelle prime partite non ero al top, ora mi sento bene. Quando non fai preparazione è difficile, ora mi sento sempre meglio“.

L’ex attaccante di Milan e Juventus ha parlato del suo rapporto con Cesc Fabregas: “Abbiamo condiviso grandi momenti dentro e fuori dal campo. Ho grande ammirazione nei suoi confronti. Mi conosce e io conosco lui. Faceva cose che altri giocatori normali non facevano. Questo ci può solo aiutare”.

Como, l’intervista di Morata

Lo spagnolo si è poi espresso su Nico Paz: “Che consiglio gli darei? ‘Porta il Como in Europa e poi va’ dove ti porta il cuore’. Ho parlato già tante volte di lui, forse troppo”.

Sul suo passato in Italia: “Sono diventato un giocatore grazie alla Juventus. Hanno avuto fiducia in me quando ero molto giovane. Anche quando non giocavo nel mio ruolo facevo di tutto per vincere. Il Milan poi mi ha dato la possibilità in una delle squadre più grandi che esistono, sia nel calcio che come società. È una squadra pazzesca, ma non è andata per tanti motivi come mi sarebbe piaciuto”.