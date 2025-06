Como, si avvicina Morata: ci sono le basi per arrivare all’intesa definitiva

Ci sono le basi per arrivare all’intesa definitiva tra il Como e Morata: ieri incontro positivo con l’agente

Il Como è vicino all’acquisto di Alvaro Morata per l’attacco. Nella giornata di ieri (martedì 24 giugno) c’è stato un incontro positivo tra la società e l’agente dello spagnolo, che potrebbe tornare in Italia dopo sei mesi.

Ci sono le basi per arrivare a un’intesa definitiva. Il calciatore sta aspettando l’offerta del Como per dare il suo ok definitivo, dopo i contatti con Fabregas negli scorsi giorni.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO