Morata-Como, contratto depositato in Lega
Ecco il rinforzo in attacco per il Como di Cesc Fabregas: depositato il contratto di Alvaro Morata. L’attaccante arriva dal Milan
Alvaro Morata al Como è realtà. L’attaccante reduce dall’esperienza al Galatasaray, si trasferisce alla corte di Cesc Fabregas. Depositato in Lega il contratto dello spagnolo. Il classe ’92 torna dunque in Serie A, dopo aver vestito la maglia della Juventus e quella del Milan.
Nell’ultima stagione, l’ex Real Madrid e Atletico Madrid tra le altre ha collezionato 41 presenze complessive, segnando 13 gol tra tutte le competizioni.