Monza-Torino, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Alessandro Nesta e Paolo Vanoli per la sfida tra il Monza e il Torino

La 27esima giornata del campionato di Serie A prosegue con la sfida tra il Monza e il Torino. La squadra di Alessandro Nesta è pronta ad affrontare quella di Paolo Vanoli a partire dalle 14:30.

I padroni di casa sono reduci da una sconfitta, per 4-0, contro la Roma di Claudio Ranieri. A differenza del Torino, che è invece reduce dalla vittoria interna raccolta contro il Milan di Sergio Conceicao.

Il Monza occupa l’ultimo posto della classifica di Serie A con 14 punti. Davanti ci sono il Venezia con 18 e l’Empoli a quota 21.

Il Torino di Vanoli invece, grazie al successo contro i rossoneri, è salito a quota 31 posti e occupa l’undicesimo posto in classifica.

Torino-Monza, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan; Lazaro, Casadei, Ricci, Biraghi; Vlasic, Elmas; Che Adams. Allenatore: Vanoli.

MONZA (3-5-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Birindelli, Zeroli, Bianco, Pedro Pereira, Kyriakopoulos; Keita Balde, Ganvoula. Allenatore: Nesta.

Dove vedere Monza-Torino in tv e streaming

La partita tra Monza e Torino, valida per la 27esima giornata di Serie A, si giocherà all’U-Power Stadium a partire dalle 12:30

La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN, ma anche in diretta tv sul canale 214 di Sky, per gli abbonati al servizio “Zona DAZN”.