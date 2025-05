Il Monza saluta la Serie A: arriva l’aritmetica retrocessione in B

Alla 35ª giornata è arrivato il verdetto: il Monza è aritmeticamente retrocesso in Serie B dopo tre stagioni.

La sconfitta per 0-4 contro l’Atalanta risulta decisiva: il Monza è aritmeticamente retrocesso in Serie B.

Una stagione complicata quella dei brianzoli con solo due vittorie messe a referto contro Fiorentina e Verona. Troppo poco per centrare le terza permanenza consecutiva nella massima serie.

Il Monza saluta la Serie A dopo esserci arrivato nella stagione 2022/2023 sorprendendo tutti e classificandosi all’undicesimo posto con 52 punti.

L’anno dopo, la squadra di Raffaele Palladino si è ripetuta con la dodicesima posizione finale con 45 punti totali. Un biennio ricco di soddisfazioni per la società che non è riuscita però a mantenere le aspettative quest’anno.

Il Monza in Serie B: tra cambi in panchina e di giocatori

È stato un anno di grandi cambiamenti in casa Monza che ha salutato in estate Raffaele Palladino per puntare su Alessandro Nesta, esonerato poi a favore di Salvatore Bocchetti, salvo poi essere richiamato per la parte finale di stagione.

Non solo in panchina, anche in campo con le partenze in estate di Di Gregorio, Colpani e poi a stagione in corso di Daniel Maldini, Bondo e Djuric. Giocatori importanti e di cui i brianzoli hanno sentito la mancanza. Anche per questi motivi, il Monza quest’anno non è mai stato realmente in lotta per la salvezza.