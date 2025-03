Monza retrocesso? Ecco quando può arrivare il verdetto

Dopo tre stagioni in massima serie, il Monza potrebbe dire addio alla Serie A al termine di questo campionato.

La squadra di Alessandro Nesta sta vivendo una stagione di grandi difficoltà, con la classifica che la vede all’ultimo posto in campionato.

Nessuno dei due cambi in panchina, con Bocchetti al posto di Nesta prima del ritorno dell’ex difensore del Milan, ha dato l’effetto sperato e i brianzoli rischiano di essere la prima retrocessa in Serie B.

Ma quando può arrivare questo verdetto? E quanti punti mancano? Di seguito quello che c’è da sapere.

Monza, quanto manca alla retrocessione

Il Monza arriva all’ultima sosta del campionato con 15 punti e un divario di 10 punti dalla zona salvezza, rappresentata dal 17° posto di Parma e Lecce a quota 25, su cui i brianzoli dovranno fare la propria corsa. I punti ancora a disposizione sono 27, per un totale di 9 partite ancora da giocare. Nella peggiore delle ipotesi, la retrocessione aritmetica in Serie B potrebbe arrivare anche molto presto, con 6 partite d’anticipo rispetto alla fine del campionato.

Infatti, se i biancorossi non dovessero raccogliere neanche un punto nelle prossime tre partite contro Cagliari, Como e Venezia, i risultati delle concorrenti potrebbero condannarli. Se il distacco dalla zona salvezza diventasse di 19 punti, cosa possibile con 3 vittorie di Cagliari, Parma e Lecce e 2 di Como e Verona, i 18 punti ancora a disposizione non saranno sufficienti per continuare a sperare. Col distacco attuale, invece, la retrocessione aritmetica arriverebbe dopo la quartultima di campionato contro l’Atalanta.

Gli altri scenari

Con ancora 9 partite da giocare, però, è ancora presto per dare per spacciato il Monza. Se 10 punti dalla salvezza non sono pochi, non lo sono nemmeno i 27 ancora da giocarsi. Oltre a quelli della retrocessione diretta e della salvezza, c’è però un altro scenario da prendere in considerazione.

Si tratta di quello dello spareggio salvezza, in caso di arrivo a pari punti con un’altra squadra al terzultimo posto, già verificatosi due stagioni fa tra Spezia e Verona.