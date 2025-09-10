Monza, Pessina: “Sono felice di essere qua. Il club ha dimostrato di volermi tenere”

Il messaggio di Matteo Pessina sui social rivolto ai tifosi del Monza.

Terminato il calciomercato e con la nuova stagione di Serie B ormai alle porte, Matteo Pessina manda un messaggio ai tifosi biancorossi con un post sul suo profilo Instagram.

“Cari monzesi, come state? Vi scrivo perché è da un po’ che non ci sentiamo. Io sto bene, sono felice di essere tornato a fare la cosa che più amo, dopo l’infortunio della scorsa stagione“, ha esordito.

Il centrocampista ha continuato: “Il Monza questa estate ha dimostrato più di ogni altra squadra quanto volesse tenermi per ritornare dove ognuno di noi vuole stare: in Serie A. E io sono felice di essere qui. Questa città e questa maglia mi scorrono nelle vene“.

Infine, dopo le voci dell’ultima sessione di mercato, ha concluso: “Ci terrei a chiarire una cosa perché davanti a noi abbiamo una stagione lunga, in cui dovremo essere tutti uniti verso il nostro obiettivo. Avrei potuto lasciare il club che amo solo per tornare a giocare in Europa e per seguire il mio sogno di tornare in azzurro. Credo che voi lo possiate comprendere. Adesso il tempo delle parole deve finire e da venerdì si ripartirà con la nostra ambizione e quella di una città intera. Uniti, forza Monza!“