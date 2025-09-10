Questo sito contribuisce all'audience di

Monza, Pessina: “Sono felice di essere qua. Il club ha dimostrato di volermi tenere”

Redazione 10 Settembre 2025
Monza, Matteo Pessina (Imago) interna
Monza, Matteo Pessina (Imago)

Il messaggio di Matteo Pessina sui social rivolto ai tifosi del Monza.

Terminato il calciomercato e con la nuova stagione di Serie B ormai alle porte, Matteo Pessina manda un messaggio ai tifosi biancorossi con un post sul suo profilo Instagram.

Cari monzesi, come state? Vi scrivo perché è da un po’ che non ci sentiamo. Io sto bene, sono felice di essere tornato a fare la cosa che più amo, dopo l’infortunio della scorsa stagione“, ha esordito.

 

Il centrocampista ha continuato: “Il Monza questa estate ha dimostrato più di ogni altra squadra quanto volesse tenermi per ritornare dove ognuno di noi vuole stare: in Serie A. E io sono felice di essere qui. Questa città e questa maglia mi scorrono nelle vene“.

Infine, dopo le voci dell’ultima sessione di mercato, ha concluso: “Ci terrei a chiarire una cosa perché davanti a noi abbiamo una stagione lunga, in cui dovremo essere tutti uniti verso il nostro obiettivo. Avrei potuto lasciare il club che amo solo per tornare a giocare in Europa e per seguire il mio sogno di tornare in azzurro. Credo che voi lo possiate comprendere. Adesso il tempo delle parole deve finire e da venerdì si ripartirà con la nostra ambizione e quella di una città intera. Uniti, forza Monza!