Monza, Nesta: “Non abbiamo stappato le bottiglie ma è un pari utile”

Le dichiarazioni di Alessandro Nesta nella consueta intervista post partita dopo il pareggio tra il suo Monza e il Lecce

Termina 0-0 la sfida delle 15 tra Monza e Lecce. I biancorossi ritrovano un punto dopo la sconfitta della scorsa settimana contro la Lazio.

Secondo pareggio consecutivo invece per i giallorossi dopo lo 0-0 con il Bologna della scorsa giornata.

Un punto a testa che non cambia però le sorti in classifica. I padroni di casa rimangono all’ultimo posto, mentre gli ospiti occupano la quindicesima posizione.

Dopo la gara, Alessandro Nesta ha commentato la prova del suo Monza contro il Lecce di Marco Giampaolo.

Monza, l’intervista post partita di Nesta

Alessandro Nesta ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Era normale aver avuto un approccio non semplice dopo le ultime sconfitte in serie. Quando sono tornato la prima cosa che ho voluto fare è dare ordine. Dare solidità e coprire il campo in un certo modo“.

L’allenatore del Monza ha poi continuato parlando dei calciatori con più esperienza: “I più esperti devono trascinare i giovani che magari con il loro entusiasmo possono darci una mano. I vecchi aiutano i ragazzi che quando sono pronti giocano. Era molto importante ritrovare anche un certo tipo di solidità“.

“Pari utile”: le parole di Nesta

Nesta ha concluso l’intervista post partita soffermandosi su : “Non abbiamo stappato le bottiglie ma è stato comunque un pari positivo. Magari utile in futuro per andare anche oltre i nostri limiti“.

