Le dichiarazioni di Alessandro Nesta al termine della partita di San Siro contro il Milan

Sandro Nesta ha concluso la stagione con il suo Monza all’ultimo posto dopo una stagione costellata da mille difficoltà.

L’allenatore, al termine della partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il suo futuro e anche quello della sua ex squadra (da giocatore).

Di seguito le sue parole.

L’allenatore ha iniziato parlando del suo futuro: “Serie B o esperienza all’estero? Io penso che come quando uno cade da cavallo de risalirci subito. Io devo ripartire, dove non lo so. Per me un posto vale l’altro, posso andare anche lontano”.

Le parole di Alessandro Nesta

Nesta ha poi rilasciato qualche dichiarazione anche sulla situazione del Milan, dal Direttore Sportivo all’atmosfera di questa sera: “Tare al Milan? Secondo me si riparte dagli uomini, sono loro a fare la differenza. Lo spogliatoio a volte rimette in sella la squadra, il mio Milan era fatto prima che da grandi calciatori da grandi uomini. San Siro? Triste vederlo così. Quando ti fischiano è perché stai facendo male. In 10 anni siamo stati in difficoltà noi e ci hanno accompagnati, ora la risposta deve darla la squadra”

Per poi concludere con un pensiero sul suo ex allenatore: “Ancelotti per me è stato come un padre, è una persona speciale, pulita”.