Le parole dell’allenatore del Monza alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A.

Il Monza si prepara a chiudere un campionato deludente. I lombardi, infatti, hanno totalizzato solo 18 punti in 37 gare.

La squadra di Nesta è anche la prima retrocessa in Serie B, in attesa di conoscere quali saranno le altre due al termine dell’ultima giornata di Serie A.

I biancorossi chiuderanno la loro stagione allo stadio San Siro, dove ad aspettarli ci sarà il Milan, già aritmeticamente fuori da tutte le competizioni europee.

Di seguito le parole dell’allenatore del Monza Alessandro Nesta.

Monza, Nesta: “Futuro? Domani lo saprete”

L’allenatore del Monza ha iniziato dicendo: “Da un lato sono contento, dall’altra mi dispiace perché qui sto bene. Moralmente potevo uscirne molto peggio da una stagione del genere ma ho tenuto botta. Non so quale sarà il mercato della società. Per fare una squadra forte bisogna avere un nucleo forte di giocatori che trascinino gli altri, la base deve essere solida e attorno devono esserci i talenti”.

Alessandro Nesta ha proseguito: “Dico che ogni partita mi ha insegnato qualcosa. A casa invece non si impara nulla. E domani saprete del mio futuro. Pensiamo al Milan che è una squadra molto forte, poi se sono successe delle cose solo la società può saperlo. Nella gara di andata con Fonseca è stata una partita difficile. Al netto del cambio di allenatore e di Conceicao il Milan è una grande squadra che doveva stare più su in classifica ma si rifarà”.