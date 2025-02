Monza, Nesta: “Sono stato mandato via per i risultati. Se ci salviamo facciamo un’impresa”

Nesta, allenatore del Monza (Imago)

Le prime parole di Nesta dopo il suo ritorno nella panchina del Monza, alla vigilia della sfida contro il Lecce

C’è una difficile missione da portare al termine: salvare il Monza. E Alessandro Nesta vuole riuscirci in tutti i modi.

Dopo esser stato esonerato a fine dicembre, l’ex difensore di Milan e Lazio è stato richiamato sulla panchina dei brianzoli al posto di Bocchetti, per provare a raggiungere una salvezza che al momento pare quasi impossibile.

Nulla però lo è davvero fin quando l’aritmetica non condanna, motivo per cui già a partire dalla partita contro il Lecce i biancorossi andranno alla ricerca dei punti necessari per poter puntare a rimanere in Serie A.

Alla vigilia della sfida contro i salentini, Nesta ha parlato in conferenza stampa.

Monza, Nesta: “Non mi è stato dato nessun obiettivo”

Nesta ha innanzitutto parlato di come ha ritrovato il Monza: “Ho avuto tre giorni a disposizione per poter lavorare, ho visto i nuovi e hanno portato entusiasmo. Chi è rimasto va tirato su di morale. La squadra viene da una partita pesante come quella persa a Roma contro la Lazio. Siamo una formazione da assemblare e motivare. Io sono stato mandato via per i risultati. Quello che mi era mancato non era la tattica, la mia mancanza è stata accendere la squadra“.

Poi, sulla corsa salvezza: “Non mi è stato dato nessun obiettivo e se riusciamo a salvarci veramente facciamo una grande impresa. Per la gara con il Lecce recuperiamo Caprari e D’Ambrosio, gli altri invece sono ancora tutti out. Le precedenti partite con Bocchetti? Le ho viste tutte e la prima a Parma è stata quella più intensa e anche quella dove si manifestò il solito difetto di questa squadra“.

Alessandro Nesta, Monza

Nesta: “Io molle? Chiedete ai calciatori”

L’allenatore ha poi commentato alcune critiche che gli erano state fatte dai tifosi: “Personalmente odio la gente che si mette in esibizione, giusto per farsi vedere. Non sono mai stato così. Non ho mai avuto bisogno di questi giochini. Parlate con i giocatori e chiedete se sono molle. Chiedete a Gianluca Caprari per esempio“.

Infine, l’ultimo commento è stato sul mercato di gennaio del Monza, con le partenze di alcuni giocatori chiave: “Chi è andato via lo avrà fatto per le sue ragioni. Sono stato sfortunato perché sono andato via all’inizio del mercato e sono rientrato alla fine. Il mercato distrae, ora siamo tutti concentrati per l’obbiettivo“.

