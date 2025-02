Monza-Lecce, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Monza-Lecce, gara valida per la 25esima giornata di Serie A

La 25esima giornata di Serie A prosegue con la partita tra Monza e Lecce, importante match in chiave salvezza.

I biancorossi, freschi del ritorno in panchina di Nesta, ci terranno a far bene per rialzarsi da una posizione di classifica piuttosto pericolosa.

Navigano in acque più tranquille invece i giallorossi di Marco Giampaolo, che si trovano quasi a ridosso della metà classifica con un leggero distacco dalla zona retrocessione.

Di seguito, le formazioni ufficiali della partita.

Come arrivano le due squadre

Il Monza ha perso 4 delle ultime 5 di Serie A, ed è 20° in classifica con appena 13 punti. In più, ci sarà nuovamente il debutto di Nesta sulla panchina dei biancorossi, visto il recente esonero di Bocchetti e la (ri)chiamata proprio dell’ex Milan.

Il Lecce è invece quattordicesimo con 24 punti, di cui ne sono arrivati 7 nelle ultime 5. La distanza tra loro e la zona retrocessione c’è, seppur minima. Ai giallorossi l’obiettivo di allontanarla sempre di più.

Le formazioni ufficiali di Monza-Lecce

MONZA (3-4-2-1): Turati; Carboni, Izzo, D’Ambrosio; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. Allenatore: Alessandro Nesta

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Marco Giampaolo

