Monza, Izzo: “La mia reazione alla sentenza? Un urlo liberatorio”

Le parole di Armando Izzo, difensore del Monza, nell’intervista rilasciata per “TG1”: tra club e il caso che l’ha visto protagonista

Dopo la piena assoluzione arrivata negli scorsi giorni dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e per il reato di frode sportiva aggravata dal metodo mafioso, Armando Izzo, difensore del Monza, ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del TG1.

Il giocatore era stato indagato in merito all’alterazione della gara di Serie B della stagione 2014/2015 Modena-Avellino. La Corte d’appello di Napoli ha però deciso di assolvere il giocatore con la formula “il fatto non sussiste“.

A seguito era arrivato il comunicato del Monza, che si diceva in nome del club e di Adriano Galliani, da sempre vicini al giocatore, “soddisfatti di accogliere questa notizia“.

Nella giornata di sabato 29 marzo sono poi arrivate le parole del giocatore al telegiornale trasmesso su RAI1.

Monza, l’intervista a Izzo

Il difensore del Monza ha così esordito in merito alla vicenda: “La mia reazione alla sentenza? Un urlo liberatorio, un urlo di felicità. Posso dire che adesso inizia la mia vita. È stata molto dura, molto difficile: sogni in grande ma poi c’è stata questa vicenda, si parlava di quattro/cinque anni di carcere“.

E ha poi continuato: “Per me era bruttissimo, anche perché ho fatto tanti sacrifici per arrivare dove sono. Un po’ mi ha segnato, ma ora è una cosa che sta alle spalle. Voglio ringraziare mia mamma, mia moglie e i miei figli. Sono stati al mio fianco in tutti questi anni. Ora sono rinato. Sono molto felice di vestire questa maglia e di lottare ogni domenica“.

I prossimi impegni del Monza

Il Monza allenato da Alessandro Nesta è impegnato in una difficilissima lotta per la salvezza, che la vede occupare l’ultima posizione in classifica con 15 punti, a 10 distanze dalla zona salvezza occupata da Parma e Lecce a 25 punti.

I prossimi impegni dei biancorossi saranno contro Cagliari, Como e Venezia. Sfide decisive per capire il destino del club e l’eventuale permanenza nella massima serie italiana.