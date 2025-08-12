Terza amichevole per l’Inter, dopo le vittorie contro la formazione U23 e il Monaco. Le scelte di Cristian Chivu per la sfida contro il Monza

Torna in campo l’Inter, pochi giorni dopo la vittoria contro il Monaco. I nerazzurri scendono in campo all’U-Power Stadium, contro i padroni di casa del Monza. Sarà il terzo test per la squadra di Cristian Chivu, dopo le vittorie contro la formazione U23 e Monaco.

Non si tratta dell’ultima amichevole della pre-season dell’Inter. Lautaro e compagni saranno protagonisti anche sabato 16 agosto contro l’Olympiacos, prima dell’esordio in Serie A contro il Torino.

Per la squadra di Paolo Bianco, invece, si tratta dell’ultimo test prima delle partite ufficiali. I brianzoli sono reduci dalle vittorie contro Giana Erminio, Alcione e AlbinoLeffe, oltre che dal ko contro l’Atalanta. Il Monza è infatti atteso dalla sfida contro il Frosinone, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia.

Di seguito le scelte ufficiali di Cristian Chivu e Paolo Bianco.

Monza-Inter, le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Colombo, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. All. Bianco

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu

Dove vedere la partita in diretta tv o streaming

La gara, in programma per martedì 12 agosto alle 21 all’U-Power Stadium, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in streaming sull’app di Sportitalia.