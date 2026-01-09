Monza, ufficiale l’arrivo di Hernani

Ufficiale il colpo in Serie B del Monza: Hernani si trasferisce a titolo definitivo dal Parma

Il colpo del Monza adesso è anche ufficiale. Come raccontato nelle scorse ore, il club biancorosso aveva chiuso la trattativa per l’arrivo di Hernani dal Parma.

Ora è anche ufficiale, come reso noto dalla società di Serie B tramite un comunicato.

“Hernani Junior è un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista brasiliano, proveniente dal Parma, ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2027″, questo il comunicato del Monza.

Il brasiliano ha voluto ringraziare Parma e i suoi tifosi per gli ultimi cinque anni e mezzo, nei quali ha giocato sia in Serie A che in Serie B: “Vorrei ringraziare i tifosi del Parma, tutta la Città, la Società, i miei compagni di squadra, per i momenti che abbiamo vissuto in questi anni. E’ stato un onore indossare questa maglia. Posso dire che sono orgoglioso per ciò che abbiamo vissuto e per quello che ci siamo guadagnati sul campo. L’ultima volta vi ho lasciato in un posto che non volevo, adesso vi lascio dove sempre meritate di restare: in Serie A! Un grosso in bocca al lupo e sempre Forza Parma”.