Monza-Frosinone, rigore revocato ai giallazzurri: ammonizione per simulazione a Bracaglia
VAR subito protagonista all’inizio del big match d’alta classifica tra Monza e Frosinone. Intorno al decimo minuto, Bracaglia finisce per terra in seguito a un contatto con Hernani. La decisione da campo di Rapuano, direttore di gara, è quella di assegnare il penalty per gli ospiti.
Qualche istante dopo, però, ecco il richiamo del VAR. Rapuano, dopo OFR, cambia la decisione. Non c’è calcio di rigore e Bracaglia riceve l’ammonizione per simulazione.