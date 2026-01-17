Frosinone, più di 8 secondi per il rinvio di Palmisani: corner per il Monza. È la prima volta in Serie B
Durante Monza-Frosinone, in Serie B, è stata applicata per la prima volta la regola degli 8 secondi, in vigore da quest’anno. Nel caso specifico, il portiere del Frosinone Palmisani tiene il pallone mentre il direttore di gara Rapuano inizia il countdown con le mani.
Il rinvio del pallone arriva a tempo scaduto ed ecco l’applicazione della regola per la prima volta. Fischio e calcio di punizione per la squadra avversaria, in questo caso il Monza.