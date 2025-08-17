Coppa Italia: le formazioni ufficiali di Monza-Frosinone

Le formazioni ufficiali per i trentaduesimi di Coppa Italia tra il Monza di Bianco e il Frosinone di Alvini

Continua il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia. Nella giornata di venerdì 15 agosto Empoli, Sassuolo, Lecce e Genoa hanno eliminato rispettivamente Reggiana, Catanzaro, Juve Stabia e Vicenza.

Ieri, invece, Venezia, Como, Cagliari e Palermo hanno superato Mantova, Sudtirol, Virtus Entella e Cremonese.

Oggi, domenica 16 agosto, in programma ci sono Monza–Frosinone, Parma–Pescara, Cesena–Pisa e Milan–Bari con i trentaduesimi che finiranno domani.

Questo turno di Coppa Italia è la prima partita ufficiale della nuova stagione per Monza e Frosinone con la vincitrice che ai sedicesimi troverà il Cagliari.

Le formazioni ufficiali di Monza-Frosinone

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Colombo, Birindelli; Colpani, Caprari; Dany Mota. Allenatore: Paolo Bianco.

FROSINONE (3-4-2-1): Sherri; Monterisi, Calvani, Marchizza; A. Oyono, Calò, Koutsoupias, Masciangelo; Farès Ghedjemis, Barcella; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Dove vedere Monza-Frosinone in streaming e TV

La gara tra il Monza e il Frosinone, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia e in programma per domenica 17 agosto alle 18:00, sarà visibile sul canale 20 al numero 20 del digitare terrestre.