Serie B, la situazione in panchina: l’Empoli insiste su Pagliuca, Bianco in pole per il Monza

La situazione panchine in Serie B: l’Empoli prosegue con Giudo Pagliuca, Paolo Bianco in pole per il Monza.

Si muove il mercato degli allenatori in Serie B, con diverse società pronte a definire le proprie scelte in vista della prossima stagione. Tra le situazioni più calde ci sono quelle di Empoli e Monza, entrambe al lavoro per individuare il profilo giusto a cui affidare la guida tecnica.

L’Empoli, retrocesso dopo una stagione complicata in Serie A, ha individuato in Giudo Pagliuca il nome in cima alla lista. Reduce da un’ottima annata alla guida della Juve Stabia, con cui ha centrato i playoff, Pagliuca rappresenta una scelta di continuità nel segno del gioco organizzato e della valorizzazione dei giovani.

Anche il Monza, tra le squadre che ambiscono al ritorno immediato nella massima serie, è vicino a sciogliere le riserve. Il nome in pole è quello di Paolo Bianco, ex collaboratore di Roberto De Zerbi e allenatore con un’esperienza formativa tra Serie C e categorie superiori.

Con molte panchine ancora da assegnare, si profila un’estate movimentata per la Serie B, dove l’aspetto tecnico si conferma centrale nella costruzione delle ambizioni delle società.

