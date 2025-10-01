Empoli-Monza, espulsi Pagliuca e Bianco: cos’è successo

Momento teso durante la partita tra Empoli e Monza: dopo un contrasto duro, i due allenatori si sono scontrati e sono stati espulsi

Sul finale di primo tempo tra Empoli e Monza, gli allenatori Pagliuca e Bianco sono stati espulsi, lasciando il campo poco dopo la mezz’ora.

Dopo un contrasto ai danni di un giocatore del Monza, che è rimasto a terra, l’allenatore del club toscano lo ha invitato ad alzarsi.

A quel punto, Paolo Bianco ha reagito andando testa a tesa con lo stesso Pagliuca.

L’arbitro ha deciso così di espellere entrambi gli allenatori, che hanno terminato in anticipo la loro partita. Dopo il cartellino rosso, inoltre, Bianco è stato trascinato via di forza verso gli spogliatoi.