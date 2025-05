Monza-Empoli, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Monza-Empoli, gara valida per la 37esima giornata di Serie A

L’Empoli di Roberto D’Aversa vola all’U-Power Stadium per avvicinarsi sempre di più all’obiettivo salvezza.

Mentre la squadra di Nesta è ormai retrocessa da diversi giorni, i toscani inseguono ancora la permanenza in Serie A.

I punti tra loro e la safe zone non sono molti, e sarà importante per Esposito e compagni cercare di arrivare con la miglior condizione possibile all’ultima giornata.

Di seguito, le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori.

Come arrivano le due squadre

L’Empoli è reduce dall’importante successo contro il Parma di Chivu, che ha permesso ai toscani di ridurre sensibilmente il gap tra loro e la zona salvezza. Gli azzurri si trovano sì al 19° posto, ma tra loro e il Venezia 17° c’è solamente un punto di differenza: Empoli con 28, arancioneroverdi con 29. La lotta salvezza entra davvero nel vivo.

Discorso totalmente diverso per gli uomini di Nesta, costretti a salutare la Serie A già con diverse giornate d’anticipo. Come dichiarato dallo stesso allenatore però, i biancorossi ci terranno a chiudere il campionato nel migliore dei modi e con dignità, come testimonia l’ultimo successo arrivato contro l’Udinese per 2-1.

Le formazioni ufficiali di Monza-Empoli

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Carboni, Brorsson, Palacios; Birindelli, Bianco, Akpa, Zeroli, Kyriakopoulos; Caprari, Keita. All. Nesta

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. All. D’Aversa