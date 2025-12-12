Nel nuovo Monza americano i piccoli fenomeni dell’Under 9 conquistano Keita e i social

Monza, tifosi (IMAGO)

Settore giovanile e prima squadra sempre più uniti: il nuovo modello ideato dal Monza

In casa Monza – e oltre – c’è una squadra di giovanissimi calciatori che sta facendo parlare di sé. Sono i bambini dell’Under 9, protagonisti del format “Storie Biancorosse“, dedicato al vivaio del club. Questo progetto, che mira a seguire i giovani passo dopo passo, ha recentemente regalato ai piccoli calciatori biancorossi un momento speciale: l’incontro con i loro idoli della prima squadra, Keita Balde, Dany Mota e Pedro Obiang.

Tanti sorrisi e abbracci, con i bambini che hanno condiviso giochi e allenamenti con i professionisti mostrando loro il proprio talento. Ma non finisce qui: i video di “Storie Biancorosse” hanno conquistato anche l’attenzione e il cuore del web.

Dietro le risate e le corse dei calciatori della prima squadra si nasconde un progetto ancor più ambizioso: il nuovo Monza americano – guidato da Beckett Layne Ventures -, punta infatti a costruire un percorso di crescita che favorisca il contatto tra tutte le squadre del club, in modo da condividere principi di gioco, valori e momenti di crescita.

L’obiettivo è trasformare il centro sportivo in un luogo in cui ogni giovane possa imparare e sviluppare le proprie capacità, creando un sistema applicabile alle squadre di ogni età e un legame diretto tra i più piccoli e i calciatori professionisti.

Il modello “Monza Drive”

Il modello, definito “Monza Drive” dalla proprietà americana, punta a far emergere i campioni del futuro nella città della Formula 1, valorizzando talento, passione e personalità fin dai primi passi in campo. Ogni azione dei bambini dell’Under 9 e l’attenzione a loro dedicata dai calciatori della prima squadra riflette la filosofia del Monza: combinare sport, divertimento e valori, trasformando ogni allenamento in un’occasione di crescita e di costruzione del futuro biancorosso.

A questo percorso si affiancano altre iniziative del club, come gli allenamenti aperti al pubblico, le promozioni per gli abbonati e progetti sociali sul territorio, tra cui la squadra Monza Arcobaleno Special, composta da ragazzi con disabilità, con cui la società ha intensificato il coinvolgimento nelle strutture di Monzello.