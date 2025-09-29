Monza, nominato il Consiglio di Amministrazione: Lauren Crampsie Presidente, Baldissoni AD

Dopo la cessione del club il Monza nella giornata di oggi ha scelto e comunicato il nuovo consiglio d’amministrazione

Nella giornata di oggi, 29 settembre, è stato nominato il nuovo consiglio d’amministrazione del Monza.

Il ruolo di Presidente sarà di Lauren Crampsie mentre il nuovo amministratore delegato sarà Mauro Baldissoni.

IL COMUNICATO DEL CLUB: “AC Monza comunica che l’Assemblea dei Soci della Società tenutasi in data odierna ha nominato, inter alia, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Club. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da: Lauren Crampsie, che è stata nominata Presidente di AC Monza; Mauro Baldissoni; Brandon Gabriel Berger; Kirk Galiani; Rocco Strazzella; Gianluca Iuliano; Fabrizio Ferrara“.

“Successivamente, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Mauro Baldissoni Amministratore Delegato. La medesima Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di: Valeria Conti, Presidente del Collegio Sindacale; Daniela Di Rienzo, Sindaco effettivo;Alessandra Passarelli, Sindaco effettivo; Manuela Patrizi, Sindaco supplente; Giulio Cerquozzi, Sindaco supplente“.