Le scelte ufficiali di formazione di Nesta e Fabregas per il derby valido per la trentunesima giornata di Serie A.

Monza e Como inaugurano il sabato di Serie A della trentunesima giornata. I momenti sono diversi ma l’obiettivo è comune: trovare punti preziosi in ottica salvezza.

Chi ne ha più bisogno è senza dubbio la squadra di Nesta, ultima a quota 15 punti e distante 10 lunghezze dal Lecce, prima formazione fuori dalla zona retrocessione.

L’avversario è il Como che è viene da 2 punti nelle ultime 4 ed è al tredicesimo posto a quota 30 punti.

Di seguito le formazioni ufficiali del derby.

Monza-Como, le formazioni ufficiali

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita, Mota. All. Nesta

A disposizione: IN ATTESA

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas

A disposizione: Reina, Iovine, Strefezza, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Felipe Jack, Fadera, Alberto Moreno, Sergi Roberto, PErrone, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Van der Brempt

Monza-Como, dove vederla in tv

Monza e Como scenderanno in campo all’U-Power Stadium per il secondo match della trentunesima giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 15.

La sfida sarà visibile in diretta su DAZN.