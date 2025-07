Monza, Colpani interessa al Valencia. Su Pessina c’è il Real Betis

Si muove il mercato in uscita in casa Monza: Colpani e Pessina piacciono in Spagna, rispettivamente a Valencia e Real Betis

Le carriere di Andrea Colpani e Matteo Pessina potrebbero proseguire in Liga. Il classe ’99 piace infatti al Valencia, mentre il capitano del Monza piace al Real Betis.

Il primo è reduce dall’annata in prestito alla Fiorentina, con cui ha raccolto 31 presenze tra tutte le competizioni, condite da due gol e tre assist. L’ex Atalanta e Milan, invece, ha vissuto un’annata condizionata dagli infortuni, venendo impiegato soltanto in 13 occasioni.