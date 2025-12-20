Monza-Carrarese, rigore revocato e gol convalidato ai biancorossi: cosa è successo
Diversi episodi in cui il VAR è stato protagonista nel finale del primo tempo del match tra Monza e Carrarese: la ricostruzione.
Finale di primo tempo ricco di episodi tra Monza e Carrarese. Al 42′ Dany Mota anticipa Illanes, difensore della Carrarese, e subisce un fallo che inizialmente viene punito da Perenzoni, direttore di gara, con il penalty.
Dopo un controllo VAR ci si rende conto però che il contatto è avvenuto fuori dall’area, motivo per cui viene assegnato ai biancorossi un calcio di punizione.
Batte Ciurria che, dopo un primo rimpallo, ha un secondo tentativo e trova solo in area Delli Carri che fa 2-0 per il Monza. Perenzoni annulla inizialmente per fuorigioco, come segnalato dal guardalinee.
Anche in questo caso, però, serve l’aiuto del VAR. Posizione regolare e raddoppio per il Monza che termina il primo tempo in vantaggio di due gol.