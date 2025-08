Burdisso – IMAGO

Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Monza, ha fatto un punto sul mercato a margine dell’amichevole contro l’Atalanta

Anno zero per il Monza, che dopo la retrocessione in Serie B sta vivendo un periodo di cambiamenti sia a livello societario che tra staff e squadra.

L’obiettivo dei biancorossi rimane però quello di tornare sin da subito in Serie A, magari mantenendo anche quei calciatori che possono fare la differenza nel campionato cadetto, e di questo ha parlato il ds Nicolas Burdisso pochi minuti prima dell’amichevole contro l’Atalanta.

Il dirigente argentino ha innanzitutto chiarito quelli che sono i programmi della società: “Qualche settimana fa abbiamo presentato Bianco, abbiamo cercato di essere chiari su quello che dovremo fare. Stiamo vivendo un periodo di transizione, stiamo lavorando molto bene e ovviamente nel momento in cui ci sarà il closing spiegheremo il nostro progetto. Abbiamo un obiettivo importante, che è quello di tornare al più presto in Serie A“.

Poi, ha parlato del mercato in uscita: “Si gestisce con tanta coerenza e credibilità, noi stiamo ascoltando tutte le offerte senza il bisogno di dover vendere. Il nostro obiettivo è costruire una squadra competitiva per vincere la categoria, dopodiché inizieremo a fare altri ragionamenti. Abbiamo dei calciatori che possono essere un lusso per la Serie B, se arriveranno offerte le sentiremo e le valuteremo insieme”.

Monza, le parole di Burdisso

“Per adesso non ci sono arrivate grandissime offerte se non per un calciatore, che abbiamo però rifiutato. Noi stiamo lavorando con le idee chiare su questo, a Izzo abbiamo offerto il rinnovo così come ad altri ragazzi che sono in scadenza, questo per far capire che c’è continuità in questo progetto”.

Per concludere, l’ex difensore ha anche parlato delle voci che portano a un possibile ritorno di Galliani al Milan: “Parlo spesso con lui, su questa cosa non posso dire nulla se non che stiamo lavorando molto bene insieme”.