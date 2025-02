Il Monza cambia ancora dopo la sconfitta con la Lazio: verrà esonerato Bocchetti, al suo posto Nesta

Momento delicato per il Monza, che dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro la Lazio ha deciso di cambiare nuovamente allenatore, esonerando Salvatore Bocchetti.

La panchina del club biancorosso arriva così al terzo cambio della stagione.

Adriano Galliani e i dirigenti biancorossi hanno deciso di cambiare nuovamente, riportando Alessandro Nesta in panchina. Si aspetta solo l’ufficialità.

In questo momento i biancorossi sono ultimi in Serie A con appena 13 punti conquistati in 24 partite giocate.

