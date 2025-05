Monza-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Nesta e Gasperini per Monza-Atalanta, gara valida per la 35esima giornata di Serie A

Il Monza e l’Atalanta si preparano a scendere in campo per la 35esima giornata di Serie A.

I biancorossi sono ultimi in campionato, e con un bottino di appena 15 punti sono ormai con un piede in Serie B. Manca poco per l’aritmetica retrocessione.

Discorso totalmente diverso per gli uomini di Gasperini, che sono in corsa per la Champions League e occupano momentaneamente il terzo posto in classifica.

Di seguito, le formazioni ufficiali della partita.

Come arrivano le due squadre

Il Monza è reduce da 5 sconfitte consecutive, e non vince in campionato dalla sfida contro la Fiorentina del 13 gennaio. La Serie B è ormai dietro l’angolo, ma Nesta e i suoi ci terranno comunque a chiudere la Serie A nel migliore dei modi.

L’Atalanta ha invece raccolto 7 punti nelle ultime 5, e si trova al terzo posto in classifica. La corsa alla Champions League si accende: a Gasperini e alla sua squadra continuare ad attestarsi nella zona più alta del campionato.

Le formazioni ufficiali di Monza-Atalanta

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Akpa Akpro, Castrovilli, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. Allenatore: Alessandro Nesta

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Lookman, Retegui, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini