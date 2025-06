Monza, non solo Adorni: dal Brescia piace anche Lezzerini

Il Monza guarda in casa Brescia per i rinforzi in vista della prossima stagione: non solo Adorni, piace anche Lezzerini.

Il Monza guarda con attenzione al fronte Brescia per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Dopo l’accelerazione per Davide Adorni, difensore classe 1992 e titolarissimo nelle ultime tre stagioni e mezzo con i biancoblù, il club brianzolo è pronto a chiudere anche per altri profili in uscita.

Adorni potrà essere ufficializzato nei primi giorni di luglio, non appena sarà formalizzato lo svincolo dal Brescia, che va verso l’esclusione dal campionato di Serie C.

Tra i nomi monitorati anche quello di Luca Lezzerini: il portiere classe 1995 si libererà a parametro zero e rappresenta un’opzione di esperienza tra i pali.

