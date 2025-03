Montpellier-Saint Etienne sospesa per fumogeni in campo e steward infortunato: la ricostruzione

Partita sospesa tra Montpellier e Saint Etienne in Ligue 1: i motivi

Scene incredibili a Montpellier in occasione della partita tra l’MHSC (abbreviazione di “Montpellier Hérault Sport Club”) e il Saint Etienne.

Con la squadra ospite avanti ben 2-0 nonostante l’inferiorità numerica dei biancoverdi, i tifosi di casa non ci stanno e protestano. In che modo? Lanciando fumogeni in campo.

Il risultato è dei peggiori: uno steward si è infatti infortunato in questo momento di confusione, e la partita è stata quindi sospesa.

Punteggio fermo sul 2-0 e gara interrotta definitivamente dall’arbitro dell’incontro al 60′. Ora bisognerà capire quali saranno le conseguenze e quando verrà poi recuperata il resto della gara.