Paralisi facciale di origine virale per Lucas Ocampos: le condizioni dell’ex Milan.

L’ex Milan Lucas Ocampos ha sofferto di una paralisi facciale nella parte sinistra di origine virale. A dare l’annuncio è stato proprio l’attuale club in cui gioca, il Monterrey, con un comunicato ufficiale.

“Il Club de Futbol Monterrey riporta che il giocatore Lucas Ocampos ha presentato una paralisi facciale di emivolto sinistro di probabile eziologia virale“, si legge nella nota.

Inoltre: “Ocampos è stato valutato da uno specialista per determinare il comportamento terapeutico. Il giocatore sarà a riposo per 7 giorni e la sua evoluzione clinica sarà valutata per determinare la sua integrazione al lavoro di gruppo di pre-stagione“.

Nelle prossime ore verranno valutate meglio le sue condizioni. Nel frattempo il club continua la preparazioni in vista della prima partita stagionale in programma il prossimo 11 gennaio contro il Toluca.