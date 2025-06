Le formazioni ufficiali di Monterrey-Inter, partita d’esordio al Mondiale per Club per i nerazzurri di Chivu.

L’Inter è pronto a scendere in campo per la partita d’esordio al Mondiale per Club. I nerazzurri sfideranno il Monterrey.

L’appuntamento è fissato alle ore 03:00 italiane di mercoledì 18 giugno allo stadio Rose Bowl in California.

Alla vigilia del match Cristian Chivu ha anche commentato: “Nel calcio di oggi è importante non dare mai punti di riferimento. Cercheremo di far vedere già qualcosa che abbiamo preparato”.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali.

Monterrey-Inter, le formazioni ufficiali

MONTERREY (3-4-2-1): Andrada; Medina, Sergio Ramos, Guzman; Chavez, Rodriguez, Torres, Arteaga; Canales, Ocampos; Berterame. All: Torrent

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sebastiano Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu

Monterrey-Inter, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Monterrey e Inter, in programma alle ore 03:00 italiane di mercoledì 18 giugno, sarà visibile in tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile per pc, tablet e cellulare.