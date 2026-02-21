Paolo Montero risolve il proprio contratto con la Juventus: l’uruguaiano allenerà l’Al-Ittifaq

Nuova esperienza in vista per Paolo Montero. L’allenatore uruguaiano, che nell’ultima esperienza ha guidato la Juventus Next Gen, si prepara a tornare in panchina dopo poco più di un anno fermo: ad attenderlo è l’Al-Ittifaq, club di seconda divisione degli Emirati Arabi in cui gioca Mario Balotelli.

Dopo diversi anni in Sudamerica e una parentesi alla Sambenedettese, l’ex difensore era tornato in Italia per guidare la Primavera della Juventus. Con l’Under 19 è riuscito a ottenere risultati notevoli, tanto che la società lo ha chiamato ad allenare la prima squadra per le ultime due giornate della stagione 2023/2024, in seguito all’esonero di Massimiliano Allegri.

Nell’annata successiva, quella 2024/2025, Montero è stato promosso sulla panchina della Next Gen. Lì, però, non è riuscito a convincere: con lui alla guida, la squadra Under 23 bianconera ha ottenuto – in 15 gare – una sola vittoria e dieci sconfitte. Un rendimento che ha portato la dirigenza a optare per l’esonero e a richiamare Massimo Brambilla.

Da quel momento l’uruguaiano non è più tornato ad allenare, almeno fino a questo febbraio. Come detto, infatti, Montero è pronto a risolvere il proprio contratto con la Juventus per poi unirsi agli emiratini dell’Al-Ittifaq, squadra di proprietà italiana in cui gioca anche Mario Balotelli.

Montero verso l’Al-Ittifaq

In questo momento l’allenatore 54enne troverà Balotelli negli Emirati Arabi Uniti, ma in estate potrà accogliere altre due conoscenze del calcio italiano come Douglas Costa e Baselli.

Nel mercato di gennaio i due hanno firmato con il Chievo, dove giocheranno fino a fine stagione. Poi, a luglio, si trasferiranno all’Al-Ittifaq grazie a un accordo prestabilito: entrambi i club, infatti, sono di proprietà dell’imprenditore italiano Pietro Laterza.